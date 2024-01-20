İstanbul'a 4 müjde birden! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yılın ilk çeyreğinde açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, hattın 9. istasyonu olan Gayrettepe'nin çok yakında hizmete gireceğini açıkladı. Yaklaşık 1 yıllık sürede hatta günlük 5,15 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Yılın ilk çeyreğinde 4 projemizin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.