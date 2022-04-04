İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında sopalı dehşet kamerada: Çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüp bayılttı

Zeytinburnu’nda bir ağabey kız kardeşine güpegündüz sokak ortasında adeta dehşeti yaşattı. Eline aldığı sopayla kardeşine doğru koşan ağabey, çocuklarının gözü önünde kadını öldüresiye dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, üzerinde sopanın kırılmasıyla bayılarak yere yığılan kadını hastanelik eden ağabey, polis tarafından gözaltına alındı.

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