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İstanbul Zeytinburnu’nda büyük panik! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İHA
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Giriş: 16.02.2021 01:45
Güncelleme:16.02.2021 01:50
Zeytinburnu’nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Paniğe neden yangın, saat 00:00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen tüm çatıyı kaplayarak alev alev yanmaya başladı. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü.

POLİS EKİPLERİNDEN VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE UYARISI

Yangın nedeniyle sokağa dökülen ve sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından anonslarla uyarılar yapıldı.

Binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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