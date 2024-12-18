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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik ne durumda?

İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik ne durumda?

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 09:00
Megakent İstanbul’da hafta ortasında trafik yoğunluğu yüzde 60’a kadar çıktı. Sabah saatlerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için de uyarıları var. 1 il için turuncu 2 il için sarı kodu uyarı verildi. Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik ne durumda?
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