18 Aralık 2024, Çarşamba
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik ne durumda?
Megakent İstanbul’da hafta ortasında trafik yoğunluğu yüzde 60’a kadar çıktı. Sabah saatlerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için de uyarıları var. 1 il için turuncu 2 il için sarı kodu uyarı verildi. Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.