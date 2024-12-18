İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik ne durumda?

Megakent İstanbul’da hafta ortasında trafik yoğunluğu yüzde 60’a kadar çıktı. Sabah saatlerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için de uyarıları var. 1 il için turuncu 2 il için sarı kodu uyarı verildi. Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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