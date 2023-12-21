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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul’da trafik ne durumda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 08:52
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası trafik yoğunluğu meydana geldi. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesinde seyrediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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