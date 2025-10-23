İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

23 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 23.10.2025 09:18
İstanbul’da sabah trafiği nasıl başladı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, kentte trafik yoğunluğunun son durumunu aktardı. İstanbul trafiği sabah saatlerinde yüzde [yoğunluk seviyesi] seviyesinde seyrederken, bazı ana arterlerde yoğunluk gözlendi. Özellikle [yoğun yol isimleri] üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler, alternatif güzergâhları tercih ederek yola devam ediyor. İstanbul’da trafik akışıyla ilgili gelişmeleri A Haber ekibi anbean takip ediyor.
