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İstanbul yeni güne nasıl başladı? İstanbul’da trafik ne durumda?

İstanbul yeni güne nasıl başladı? İstanbul’da trafik ne durumda?

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 09:00
Güneşli bir güne başlayan megakentte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 42 seviyesinde seyrediyor. Öte yandan metrobüs hattındaki yol çalışması trafiği aksatıyor. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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