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İstanbul yeni güne nasıl başladı? İstanbul trafiğinde son durum

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 08:30
Güncelleme:18.07.2022 08:40
Son dakika haberi... 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Peki İstanbul trafiğindeki son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

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İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
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