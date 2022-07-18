İstanbul yeni güne nasıl başladı? İstanbul trafiğinde son durum

Son dakika haberi... 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Peki İstanbul trafiğindeki son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.