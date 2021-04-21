İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Arnavutköy'de dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce elektrik voltajının aniden yükselmesiyle 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.