21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul voltaj krizi! 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2021 10:03
Güncelleme:21.04.2021 10:10
Arnavutköy'de dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce elektrik voltajının aniden yükselmesiyle 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.
İftar öncesi büyük şok! Akılalmaz olay
İftar öncesi büyük şok! Akılalmaz olay
Vakalar en çok hangi illerde arttı?
Vakalar en çok hangi illerde arttı?
Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! Acı haber
Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! Acı haber
2 dönümlük servet! Kazancı çok büyük
2 dönümlük servet! Kazancı çok büyük
Sürünerek yola çıkıp yardım isteyen Yıldız Gül’ün katili ağabeyi çıktı.
Sürünerek yola çıkıp yardım isteyen Yıldız Gül’ün katili ağabeyi çıktı.
Mehmet Muş kimdir?
Mehmet Muş kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
Fahiş fiyat isyanı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Fahiş fiyat isyanı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak yağış uyarısı
Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak yağış uyarısı
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Türk bayrağına çirkin saldırı!
Türk bayrağına çirkin saldırı!
Daha Fazla Video Göster