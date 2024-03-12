12 Mart 2024, Salı
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İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul polisince İstanbul ve Tekirdağ Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen operasyonlarda 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta el konuldu. Olayla bağlantılı aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.