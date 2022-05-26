26 Mayıs 2022, Perşembe
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İstanbul ve onlarca il için "40 derece sıcaklık" uyarısı!
Yaz aylarının gelmesiyle beklenen sıcak havalar geldi. Yağmurlu geçen Mayıs ayının sonlarına gelindiğinde Haziran için müjdeli haberler peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere onlarca ilde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Mevsim normallerinde seyredilecek hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar artacağı iller açıklandı. İşte tek tek o iller...