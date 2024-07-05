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İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 22:45
Güncelleme:05.07.2024 22:48
Sosyal medyaya yansıyan videolarda İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar göktaşının hareketini büyük ilgiyle izledi. Öte yandan Ankara semalarında da göktaşı görüldüğü öğrenildi.
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