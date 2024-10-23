İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 2024'ün ilk 9 aylık döneminde toplam 65 bin 807 gemi geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 yıllık dönemde ise geçen gemi sayısının 1,9 milyon olduğunu açıkladı.