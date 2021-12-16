İstanbul ve Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü! Etkili kar ne zaman yağacak?

Yurt genelinde sıcaklıklar düştü. Marmara Bölgesi dahil Anadolu'da kar etkili oluyor. İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Peki ne zaman etkili olacak? Son bilgileri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik anlattı.

Cengiz Çelik'in canlı yayında şöyle konuştu:

"Kar yağısı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Bizim tahminlerimize göre önümüzdeki 4-5 gün yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek kesimlerdeki yağışların artık karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını tahmin ediyoruz.

İstanbul özelinde baktığımız zaman Silivri ve Çatalca'daki yağışlar önümdeki 4-5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek. İl genelinde baktığımızda ise çoğunlukla yağmur gece saatlerinde ise hafif karla karışık yağmur görebiliriz.

İstanbul'da cumartesi ve Salı günü için rakımı düşük olan yerlerde karla karışık yağmur beklentimiz var. Cumartesi ve Salı günü haricinde İstanbul genelinde genellikle yağmur belki gece saatlerin karla karışık yağmur olabilir."