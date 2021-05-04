İstanbul ve Ankara'da hizmet kalitesi düştü! Küresel şehir endeksi raporu yayımlandı

Sağlıktan eğitime ulaşımdan altyapıya kadar dünya şehirlerinin değerlendirildiği küresel şehirler raporu yayımlandı. Söz konusu raporda Türkiye’nin iki önemli şehri İstanbul ve Ankara’nın hizmet kalitesinde son 2 yılda büyük düşüş yaşadığı görüldü.

151 şehrin listelendiği şehir endeksi sıralamasında bir yılda 15 sıra birden düşen İstanbul, 106. sırada yer bulabildi.

Ankara'da da benzer tablo ortaya çıktı. Son bir yılda belediye hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar kentin endeks sıralamasında düşüşüne neden oldu.

5 sıra birden gerileyen Ankara, dünya şehir endeksi sıralamasında 115. sıraya tutunabildi.

Söz konusu tabloyla, İstanbul ve Ankara'da yönetimi devralan CHP'nin vaat ettikleri gibi hizmet kalitesini artırmadığı tam tersine düşürdüğü bir kez daha görülmüş oldu.