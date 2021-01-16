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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı |Video

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Giriş: 16.01.2021 16:09
Güncelleme:16.01.2021 16:20
İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Öğleden sonra başlayacak sağanak ve sulu kar akşamlar saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Kar kalınlığının 20 santimi bulması beklenirken, pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışına ilişkin İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım." dedi.
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