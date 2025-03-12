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İstanbul Valisi Davut Gül’den belediyelere barınak uyarısı!

İstanbul Valisi Davut Gül’den belediyelere barınak uyarısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 16:25
İstanbul Valiliği, 2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nu hatırlatıp yasanın uygulanması konusunda uyarı yaptı. Belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi için 17 Mart Pazartesi gününe kadar süre tanıdı. Tabloyu baştan aşağı özetleyen Özel Dosya’mız geliyor şimdi ekrana.
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İstanbul Valisi Davut Gül’den belediyelere barınak uyarısı!
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