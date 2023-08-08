08 Ağustos 2023, Salı
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İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı
Geçen hafta İstanbul Valisi Davut Gül'ün "İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız" açıklaması sonrası ekipler düğmeye bastı. Bu karar kapsamında İstanbul'da kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.