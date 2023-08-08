08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 09:53
Geçen hafta İstanbul Valisi Davut Gül'ün "İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız" açıklaması sonrası ekipler düğmeye bastı. Bu karar kapsamında İstanbul'da kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu!
İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu!
Tur teknesinde yangın! Canlarını zor kurtardılar
Tur teknesinde yangın! Canlarını zor kurtardılar
O ilimizde ortaya çıktı! 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi
O ilimizde ortaya çıktı! 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi
Kanarya’dan flaş Tete açıklaması! Yeni adresi...
Kanarya'dan flaş Tete açıklaması! Yeni adresi...
Takla atan otomobilden kurtulamadılar
Takla atan otomobilden kurtulamadılar
Türkiye’de ilk! Can dostlarımıza özel...
Türkiye'de ilk! Can dostlarımıza özel...
Kavurucu sıcaklar bitiyor mu?
Kavurucu sıcaklar bitiyor mu?
Dikkat mahallede ayı var!
Dikkat mahallede ayı var!
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor!
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor!
Erkin Koray hayatını kaybetti
Erkin Koray hayatını kaybetti
Van’ın simgesi
Van’ın simgesi
Onlar için yaz, kış, sıcak, soğuk fark etmiyor
Onlar için yaz, kış, sıcak, soğuk fark etmiyor
Daha Fazla Video Göster