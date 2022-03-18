İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı: Kar sağanağı geliyor, dışarı çıkmayın

Meteoroloji'nin devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. 4 gün süreceği tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği birçok tedbir aldı. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Saat 18-24 arasında kara sağanağı var, dışarı çıkmayın.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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