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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı: Kar sağanağı geliyor, dışarı çıkmayın

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 15:51
Meteoroloji'nin devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. 4 gün süreceği tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği birçok tedbir aldı. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Saat 18-24 arasında kara sağanağı var, dışarı çıkmayın.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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