16 Şubat 2025, Pazar
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İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı! Kara kış megakente geri dönüyor
İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi tahmin edilirken, İstanbul ve birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.