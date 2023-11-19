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İstanbul Valiliği duyurdu! Şile'de okullar tatil edildi

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Giriş: 19.11.2023 16:26
Yoğun yağış nedeniyle Şile'de eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
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