İstanbul Üsküdar'da doğalgaz dağıtım kutusunda yangın

Üsküdar'da 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın binanın girişindeki doğalgaz dağıtım kutusuna da sıçradı. Mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalara başladı. Alev alev yanan doğalgaz dağıtım kutusu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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