29 Haziran 2022, Çarşamba
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İstanbul Tuzla'da şüpheli olay! Ölü bulundu
İstanbul Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.