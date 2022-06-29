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İstanbul Tuzla'da şüpheli olay! Ölü bulundu

İHA
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Giriş: 29.06.2022 09:10
İstanbul Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.
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