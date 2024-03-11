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İstanbul Tuzla’da çıkan yangın kontrol altında! A Haber ekibi olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 18:40
İstanbul Tuzla’daki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Siyah duman gökyüzünü kaplarken ekiplerin müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden son durumu aktaracak.
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