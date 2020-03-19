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19.03.2020

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi drone ile görüntülendi |Video

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından İstanbullular evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yolları drone ile havadan görüntülendi.

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