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İstanbul trafiğindeki kara noktalar! İstanbul'da en çok kaza yapılan yerler nereler?

A Haber
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Giriş: 02.10.2021 16:16
İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler incelendi, 10 kara nokta belirlendi. İlk sırada ise Haliç Köprüsü yer aldı.
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