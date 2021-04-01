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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62 seviyesini geçti | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 19:00
Güncelleme:01.04.2021 19:08
İstanbul'da mesai saati bitimiyle birlikte yoğunluk artmaya devam etti. Köprü girişlerinde özellikle yoğunluk oluşurken mesai saati bitiminin etkisiyle yoğunluğun saat 20'ye kadar artarak sürmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Emirhan Ergen şu anda yoğunluğun yüzde 62 sevilerinde olduğunu akşam saatlerin ilerlemesiyle birlikte bu oranın yüzde 70 oranını aşacağını belirtti. İşte İstanbul'da son yol durumu ve alternatif güzergahlar.

Mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunulu yüzde 70 sevilerine dayandı.

A Haber muhabiri Emirhan Ergen A Haber canlı yayınında İstanbul trafiğindeki son durumu aktardı ve alternatif güzergahlar konusunda trafiğe çıkacak olanları uyardı.

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