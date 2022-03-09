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İstanbul trafiğinde son durum ne? Hava bugün nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 08:46
Meteoroloji uyardı, kar kapıya dayandı. Son 35 yılın en kuvvetlisi olması beklenen kar fırtınasına karşı THY bazı seferlerini iptal etti. Peki İstanbul güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğunda son durum ne? Hem havanın notlarını hem de trafikteki son durumu A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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