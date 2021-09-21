İstanbul trafiğinde son durum nasıl? Alternatif güzergahlar nereler? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

Son dakika haberi: İstanbul trafiğindeki yoğunluk yüzde 71 seviyelerine ulaştı. A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Bu akşam Vodafone Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşması nedeniyle Beşiktaş çevresinde trafik yoğunluğunun giderek arttığını ifade eden Keskin, sürücüleri alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı. İşte İstanbul trafiğindeki son durum ve detaylar...

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM CANLI HARİTA TAKİP