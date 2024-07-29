29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul trafiğinde son durum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2024 09:05
Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününe nasıl başladı? Trafikte yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi!
Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi!
Fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düştü!
Fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düştü!
Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı!
Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı!
Kahramanmaraş’ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Yalova Armutlu’daki yangına müdahale sürüyor!
Yalova Armutlu'daki yangına müdahale sürüyor!
Antalya’da orman yangını! 8 uçak ve 6 helikopterle müdahale
Antalya'da orman yangını! 8 uçak ve 6 helikopterle müdahale
Balta ve neşterle polise direndiler
Balta ve neşterle polise direndiler
Kocaeli’nde korkunç cinayet
Kocaeli'nde korkunç cinayet
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kazası kamerada
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kazası kamerada
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Daha Fazla Video Göster