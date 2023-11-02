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İstanbul trafiğinde son durum

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Giriş: 02.11.2023 09:09
Son dakika haberi... İstanbul trafiğinde son durum ne? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı. İşte trafik yoğunluk haritası...

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