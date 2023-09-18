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İstanbul trafiğinde son durum

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 08:56
Güncelleme:18.09.2023 08:56
İstanbul haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notlarını aktardı.

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