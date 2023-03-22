İstanbul trafiğinde son durum

Megakent İstanbul yeni güne nasıl uyandı? Trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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