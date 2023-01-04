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İstanbul trafiğinde son durum

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 08:44
Her gün bu saatlerde megakentte trafik durma noktasına geliyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüze 56 seviyelerinde. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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