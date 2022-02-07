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İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren manzara! Bakın aracının arkasına ne yazdı

İHA
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Giriş: 07.02.2022 15:58
İstanbul'un farklı noktalarında trafikte görenleri hayrete düşüren manzaralar kayda geçti. Ümraniye'de gelin arabasındaki yazı gülümsetirken, Eyüpsultan'da ise acemi sürücünün aracının arkasına yazdığı not şaşkına çevirdi.
İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren manzara İSTANBUL TRAFİĞİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN MANZARA

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