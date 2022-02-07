07 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren manzara! Bakın aracının arkasına ne yazdı
İstanbul'un farklı noktalarında trafikte görenleri hayrete düşüren manzaralar kayda geçti. Ümraniye'de gelin arabasındaki yazı gülümsetirken, Eyüpsultan'da ise acemi sürücünün aracının arkasına yazdığı not şaşkına çevirdi.