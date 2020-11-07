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İstanbul trafiğinde magandaların “makas” terörü kamerada

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Giriş: 07.11.2020 12:10
Güncelleme:07.11.2020 12:25
TEM otoyolu ve Kağıthane’de otomobilli 2 maganda araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar dehşete düşüren o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında "makas" atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

MAKAS ATIP TERÖR ESTİRDİLER
Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul trafiğinde magandaların “makas” terörü kamerada
İstanbul trafiğinde magandaların “makas” terörü kamerada
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