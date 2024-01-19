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İstanbul trafiğe teslim oldu! Trafik yoğunluğu yüzde 78'i buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 19:24
İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yolları ile ana arterlerde yoğunluk artarken; metro, otobüs ve metrobüs gibi toplu taşımaya ulaşmak isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.
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