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İstanbul susuz mu kalacak?

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Giriş: 24.09.2023 12:36
İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Barajlarındaki son duruma A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
İstanbul susuz mu kalacak?
İstanbul susuz mu kalacak?
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