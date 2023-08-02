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İstanbul susuz mu kalacak?

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 16:42
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine indi. Megakentin iki aylık suyu kaldı. Barajlardaki son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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