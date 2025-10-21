22 Ekim 2025, Çarşamba

İstanbul Sultangazi'de tır dehşeti: Park halindeki 5 araca çarptı, 1 yaralı
İstanbul Sultangazi’de tır dehşeti: Park halindeki 5 araca çarptı, 1 yaralı

İstanbul Sultangazi’de tır dehşeti: Park halindeki 5 araca çarptı, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 23:30
Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, park halindeki araçlara çarparak adeta korku dolu anlar yaşattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, dehşet anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yol üzerindeki trafik kilitlendi, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
