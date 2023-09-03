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İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor...

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Giriş: 03.09.2023 15:51
İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, İstanbul’un birçok noktasından görülüyor.
İstanbul Sultangazi’de orman yangını!
İstanbul Sultangazi'de orman yangını!
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