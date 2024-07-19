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İstanbul Sultangazi’de 13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu

İstanbul Sultangazi’de 13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 10:19
Güncelleme:19.07.2024 10:20
İstanbul Sultangazi'de motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. O sırada yatağında uyuyan 13 yaşındaki Evin A. isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Evin A.'nın tedavisi hastanede devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu
13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu
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