İstanbul Sultangazi’de 13 yaşındaki çocuk yatağında vuruldu

İstanbul Sultangazi'de motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. O sırada yatağında uyuyan 13 yaşındaki Evin A. isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Evin A.'nın tedavisi hastanede devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.