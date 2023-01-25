25 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor! Geçen yıl aynı noktalardan çekilen görüntüler gözler önüne serdi
Geçen yıl, zorlu kış şartları nedeniyle ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor. İstanbul’da geçen yıl 24 Ocak'ta çekilen görüntüler ile bu yıl aynı noktalardan çekilen görüntülere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.