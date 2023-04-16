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İstanbul sokaklarında maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlar! 'Daltonlar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 16.04.2023 14:04
İstanbul'da çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Şüphelilerin korku saçmak için o anlara iliştin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlendi.
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