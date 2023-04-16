16 Nisan 2023, Pazar
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İstanbul sokaklarında maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlar! 'Daltonlar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Şüphelilerin korku saçmak için o anlara iliştin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlendi.