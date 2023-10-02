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İstanbul skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler

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Giriş: 02.10.2023 11:29
İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.
Skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler
Skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler
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