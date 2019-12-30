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30.12.2019

İstanbul Şişli'de fırtına etkili oluyor! Ağaçlar insanların üzerine devrildi |Video

Meteoroloji son dakika bilgisiyle İstanbul'da fırtınanın etkili olacağı uyarısını yapmış 'turuncu' kod vermişti. Şişli'de fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar otomobillere büyük hasar verdi. O anlarda yoldan geçmekte olan insanlar ise mucize eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattılar. O anlar ise olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

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