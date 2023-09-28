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İstanbul Şirinevler'deki binada patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 28.09.2023 16:22
İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk açıklamada patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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