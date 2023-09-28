İstanbul Şirinevler'deki binada patlama! Ölü ve yaralılar var!.

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk açıklamada patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yaptığı açıklamada binanın tahliye edildiğini ifade ederken "Binada şu an kimse yok. En kısa sürede binayı yıkacağız" ifadelerini kullandı..