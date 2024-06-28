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İstanbul Silivri'de yangın! Anızlar alevlendi! Evlere doğru ilerliyor...

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 28.06.2024 16:35
Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.
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