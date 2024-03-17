17 Mart 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul Silivri'de park halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Silivri’de park halindeki ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanarak demir yığınına döndü.
Olay, dün Silivri Mimarsinan mahallesinde meydana geldi. Sahibinin park ettiği araç bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç demir yığınına döndü.